Open-Air-Event am Eck Bierbörse Koblenz: Hier kann keiner alles probieren Matthias Kolk 08.06.2026, 06:30 Uhr

i Bei der Bierbörse in Koblenz ist immer ziemlich was los, auf dem Foto sieht man die Biermeile hinter dem Deutschen Eck im vergangenen Jahr. Alexej Zepik/Archiv. Alexej Zepik

Auf der Bierbörse kann man sich einmal durch die Welt der Biere probieren. Im Interview spricht Werner Nolden, Mitbegründer und Geschäftsführer der Bierbörsen, über das Event in Koblenz – und warum er mit dem in der Stadt besonders gern Halt macht.

Bierliebhaber lassen bei der Bierbörse auf den Wiesen am Deutschen Eck in Koblenz vom 12. bis zum 14. Juni wieder die Kronkorken zischen. Für Werner Nolden ist es schon die x-te Bierbörse seines Lebens. Im Interview spricht der Mitbegründer und Veranstaltungschef der Bierbörsen in Deutschland über Neuerungen in diesem Jahr, warum an den Ständen kein Schnaps verkauft wird und warum Koblenz seine Lieblingsstadt ist.







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