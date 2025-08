Ein Jahr Arbeit für die Katz: Im Razejungewingert in Lehmen machte sich jemand über die Bienenstöcke her. Nicht etwa, weil er den Honig klauen wollte, es ging um reine Zerstörung – mitten im Weinberg. Für die Razejunge ist das ein schwerer Schlag.

Als Willi Unschuld zu den Bienenkästen im Razejungewingert kommt, ist er fassungslos: Der Deckel einer der Kästen liegt nicht mehr obendrauf. Der Imker weiß direkt, dass hier etwas nicht stimmen kann. Ein Blick in den Kasten verrät, dass ihn sein Gefühl nicht getäuscht hat: „Jemand hat mutwillig alle Bienenstöcke darin zerstört“, erzählt der Imker. Das gleiche Desaster entdeckt er an den anderen Bienenkästen.

Dabei stehen die Lebensräume der Honigbienen gar nicht mal direkt am Wegesrand. Über Trockenmauern und schmale, steile Treppen muss sich derjenige gekämpft haben, der den Schaden angerichtet hat. Dieter Möhring kennt den Razejungewingert in- und auswendig. Als zweiter Vorsitzender des Vereins Lehmer Razejunge hat er den damals brachliegenden Weinberg mit zu dem gemacht, was er heute ist. Auch die Stellen der Bienenkästen wurden sorgfältig ausgewählt: „Die stehen extra an Stellen, wo die Bienen nicht gestört werden.“ Das heißt: nicht am Wegrand, sondern etwas erhöht, das Lavendelmeer und weitere Blüten unter ihnen.

i Willi Unschuld (links) und Dieter Möhring haben den Wingert erklommen, um sich den aktuellen Zustand der Bienenkästen anzusehen. Bienen fliegen hier nach dem Angriff kaum noch. Annika Wilhelm

Möhring ist sich sicher: „Die Tat muss nachts oder am frühen Morgen passiert sein, der Weg hier ist sonst so stark frequentiert von Radfahrern, Fußgängern oder Winzern, die in den Weinbergen arbeiten. Das wäre aufgefallen.“ Unschuld geht außerdem davon aus, dass es ein Imker war, der das Unheil angerichtet hat: „Die Person muss einen Schutzanzug getragen haben und gewusst haben, wie man sich bei den Bienen verhält. Ohne wäre es abenteuerlich geworden, wenn die Bienen sich gestört gefühlt hätten.“

Einen Sinn in der Zerstörungsaktion sehen die beiden nicht. Der Honig wurde nämlich nicht geklaut, erklärt der Imker: „Der Gurt, der das Dach am Kasten befestigt hat, wurde durchtrennt, einfach abgeschnitten. Die Bienenwaben wurden dann einfach nur zerstört. Sie wurden abgeschnitten, und dann sind sie in sich zusammengefallen.“ So etwas habe er in seiner 35-jährigen Geschichte als Imker noch nicht erlebt. „Die Arbeit von einem ganzen Jahr ist damit futsch.“

i So zerstört waren die Bienenstöcke, als sie von den Razejunge gefunden wurden. Dieter Möhring

Etwa zwölf Waben sind in einem Kasten enthalten – insgesamt sind das für den Verein 30 Kilo Verlust. Neben dem Stress, der den Insekten zugemutet wurde – schließlich wurden die Bienenvölker aus ihrem Heim vertrieben – geht es auch um Geld. Der Verein verkauft den Lavendelhonig, den die Bienen herstellen: „Wir haben einen wirtschaftlichen Schaden von 1800 Euro. Für einen ehrenamtlichen Verein ist das viel Geld“, erklärt Möhring.

Um die Kästen herum fliegen zwar Insekten, aber es sind keine Bienen: Wespen machen sich über die Reste des Honigs her. Lediglich ein Bienenkasten ist noch da, hier fliegen noch ein paar Bienen. Für sie lassen die Razejunge jetzt einen Teil ihres Lavendels im Wingert stehen.

i Die Gurte, mit denen das Dach auf dem Bienenkasten befestigt war, wurden durchgeschnitten. Annika Wilhelm

Die Tat muss sich zwischen dem 17. und 23. Juli ereignet haben. Der Verein hat die Zerstörung angezeigt und eine Belohnung von 400 Euro ausgesetzt für Hinweise, die zur Ermittlung der Täter führen. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiwache Brodenbach unter Tel. 0261/10354950.

Die Razejungeanlage in der Würzlay

2014 entfernte der Verein Lehmer Razejunge die Brachen des ehemaligen Weinbergs, dieser war vollkommen überwuchert. Seitdem ist hier ein Paradies für die Artenvielfalt entstanden: Im Kräutergarten und auf dem Lavendelfeld flattern zahlreiche Schmetterlinge umher, Honig- und Waldbienen genauso wie Hummeln und andere Insekten. Gerade den Honigbienen möchte der Verein mit den Bienenkästen einen Lebensraum bieten. wih