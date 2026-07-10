Rüdiger Neitzel hört auf
BI Lebenswertes Rübenach braucht neuen Vorsitzenden
Ob es bei der nächsten Versammlung mit Neuwahlen wieder einen Chef für die Koblenzer BI Lebenswertes Rübenach geben wird, ist un
Ob es bei der nächsten Versammlung mit Neuwahlen wieder einen Chef für die Koblenzer BI Lebenswertes Rübenach geben wird, ist unklar. Hier ist der langjährige Vorsitzende Rüdiger Neitzel zu sehen (Mitte) mit dem 2024 gewählten Vorstand (von links): Joe Christ, Petra Kias, Edgar Still und Heiner Jellinek.
BI Lebenswertes Rübenach/Rüdiger Neitzel. Rüdiger Neitzel

Der Koblenzer Stadtteil Rübenach entwickelt sich positiv, berichtete kürzlich der Ortschef. Nun meldet sich die örtliche BI zu Wort, um daran zu erinnern, dass es Ehrenamtliche gibt, die den Ort mit nach vorn bringen. Doch deren Zukunft ist ungewiss.

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Der langjährige Vorsitzende der Bürgerinitiative Lebenswertes Rübenach hat sich an unsere Redaktion gewandt: Rüdiger Neitzel erinnert daran, dass die BI seit 20 Jahren besteht, und die Ehrenamtlichen seitdem viele Dinge geschaffen haben, „ die in Rübenach inzwischen als selbstverständlich wahrgenommen werden, und die es wert sind, auch einmal erwähnt zu werden“.
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