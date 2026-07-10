Der Koblenzer Stadtteil Rübenach entwickelt sich positiv, berichtete kürzlich der Ortschef. Nun meldet sich die örtliche BI zu Wort, um daran zu erinnern, dass es Ehrenamtliche gibt, die den Ort mit nach vorn bringen. Doch deren Zukunft ist ungewiss.
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Der langjährige Vorsitzende der Bürgerinitiative Lebenswertes Rübenach hat sich an unsere Redaktion gewandt: Rüdiger Neitzel erinnert daran, dass die BI seit 20 Jahren besteht, und die Ehrenamtlichen seitdem viele Dinge geschaffen haben, „ die in Rübenach inzwischen als selbstverständlich wahrgenommen werden, und die es wert sind, auch einmal erwähnt zu werden“.