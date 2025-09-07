Die Bürgerinitiative Unsere Altstadt erhebt ihre Stimme dafür, mehr Spielflächen in der Innen- und Altstadt von Koblenz vorzuhalten. Das, was da ist, sei zu wenig, heißt es.

Kinder wollen spielen. In der City von Koblenz können sie das aber zu wenig, findet die Bürgerinitiative (BI) Unsere Altstadt. Nach einer Bestandsaufnahme resümiert Vorstandsmitglied Jürgen Potratz: „Obwohl der Anteil von jungen Familien hier endlich wieder steigt, sind die Angebote für Kinder äußerst spärlich.“

Der aktuelle Zustand sollte inzwischen allgemein bekannt sein, meint Potratz. Immerhin wiesen die jüngsten Projekte mit Bürgerbeteiligung auf den Missstand hin. Gemeint sind laufende Projekte und Pläne zur Bundesgartenschau 2029, zur lebendigen Innenstadt oder zum Innenstadtkonzept.

i Das Spielhaus in der Kastorstraße ist samt dem benachbarten Spielplatz ein beliebter Ort für Familien mit Kindern. Alexander Thieme-Garmann

Potratz wird konkret: Der Wasserspielplatz am Deutschen Eck bietet – selbst, wenn er dann mal wieder läuft – für ältere Kinder keine altersgerechten Spielmöglichkeiten im Umfeld. Was fehlt, seien Klettergerüste und Schaukeln oder auch ein Bolzplatz, so Potratz.

Beliebt ist derweil der Spielplatz an der Kastorstraße, allein schon aufgrund seiner Beschattung. “Leider ist auch hier seit der Straßensanierung das Wasserspiel nicht mehr in Betrieb„, bedauert Potratz. Hinzu kommen in der Alt- und Innenstadt die noch aus Buga-Zeiten stammende Akustikanlage und der bewegliche Figurenbrunnen am Löhrrondell, die Schaukelstangen auf der Löhrstraße und am Altlöhrtor sowie der Bereich der Wasserfontänen am Zentralplatz – aus Sicht von Potratz zu wenig, um die Spielbedürfnisse von Kindern zu befriedigen.

i Eine der wenigen Orte zum Spielen innerhalb der Altstadt und der City findet man im Forum Mittelrhein. Alexander Thieme-Garmann

Zwar werde die Spiegelfläche vor dem Münzmeisterhaus gelegentlich als Bolzplatz genutzt, doch handele es sich hierbei mehr um eine Notlösung. Einzig im Forum und im Löhr-Center findet man noch kleinere Spielflächen, welche die beiden Einkaufscenter während der Öffnungszeiten bereithalten.

Nach Ansicht der Bürgerinitiative braucht es mehr Spielangebote für Kinder. Zudem wäre es hilfreich, auch das Trinkbrunnen- und Toilettenkonzept an das Spielangebot anzupassen, findet die BI. “Dringender Handlungsbedarf ist notwendig und zwingend geboten!", betont Potratz.