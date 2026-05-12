Für drei Stadtteile zuständig Bezirkspolizistin sucht direkten Kontakt zum Bürger Alexander Thieme-Garmann 12.05.2026, 10:00 Uhr

i Polizeioberkommissarin Maren Zampino im Fuhrpark der Polizeiinspektion 2. Alexander Thieme-Garmann

Seit 1. April haben die Koblenzer Stadtteile Bubenheim, Güls und Rübenach eine Bezirkspolizistin: Maren Zampino (34). Wie die Polizeioberkommissarin ihre neue Aufgabe sieht, hat sie unserer Redaktion erzählt.

Gerade einmal fünf Wochen sind vergangen, seitdem Maren Zampino ihren Dienst bei der Polizeiinspektion Koblenz 2 in Metternich angetreten hat. Das Gebäude in der Trierer Straße 175 versprüht den Charme der 60er-Jahre. Mittlerweile ist der Kasten ein wenig in die Jahre gekommen.







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