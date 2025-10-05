Mit dem Corsa durch Lützel Betrunkener liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei 05.10.2025, 12:13 Uhr

i Polizei im Einsatz (Symbolbild) Marijan Murat/picture alliance/dpa

Ein Mann ist am frühen Sonntagmorgen vor der Polizei geflogen, erst mit seinem Opel Corsa, dann zu Fuß. Was in Lützel passiert ist.

Ein betrunkener Mann floh am Sonntagmorgen vor der Polizei, erst mit seinem Auto, dann zu Fuß. Gegen sechs Uhr in der Frühe wollte ein Streifenwagen einen Opel Corsa nahe der Balduinbrücke anhalten, der in Richtung Lützel unterwegs war. Doch der Fahrer fuhr einfach weiter, und das zu schnell.







