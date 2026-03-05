Arbeitnehmer wählen
Betriebsratswahlen starten: Wo in Koblenz gewählt wird
Mit dem März hat die Zeit der Betriebsratswahlen begonnen, auch an Rhein und Mosel stellen sich Arbeitnehmer den wichtigen Abstimmungen.
Die bundesweiten Betriebsratswahlen haben begonnen. Auch in Koblenz und der Region stehen in vielen Betrieben Wahlen an. Einige besonders wichtige Wahlen in Industrieunternehmen hat die Gewerkschaft IG Metall benannt. 

Auch in Koblenz hat mit dem März die Zeit der Betriebsratswahlen begonnen. In diesem Jahr sind diese an Rhein und Mosel in mehreren Industrieunternehmen hochrelevant. An einigen Standorten in Koblenz – etwa beim Autozulieferer ZF und dem Aluminiumhersteller Novelis – wird transformiert, Jobabbaupläne stehen im Raum.

