Interview: Jobabbau in Koblenz Betriebsräte von ZF, Novelis, Stabilus sind kampfbereit Jan Lindner

Peter Meuer 14.11.2025, 12:31 Uhr

i Zeigen Flagge im Industriegebiet, hier vor dem Novelis-Standort (von links): Ali Yener (Erster Bevollmächtigter IG Metall Koblenz), Denis Hammer (Betriebsratsvorsitzender Novelis), Oliver Kisters (Betriebsratsvorsitzender Stabilus), Stefanie Majer (Politische Sekretärin IG Metall Koblenz), Erdal Tahta und Holger Ehmann (Betriebsrat ZF). Alexej Zepik

ZF, Novelis und Stabilus: Allesamt wollen sie in Koblenz Stellen abbauen. Dagegen wehren sich die Betriebsräte und IG Metall hartnäckig. Im großen RZ-Interview zeigen ihre Vertreter Lösungen auf, erklären Hintergründe – und geben sich kampfeslustig.

Sie wirken entschlossen, konzentriert, gut organisiert und kämpferisch: Die Koblenzer Betriebsvorsitzenden von ZF, Novelis und Stabilus sowie IG-Metall-Vertreter sind in die Rhein-Zeitungs-Redaktion gekommen, um die Lage im Koblenzer Industriegebiet zu besprechen – und ihre Sicht auf die von den Firmen unter der Überschrift „Transformationsprozesse“ laufenden Stellenabbaupläne ihrer jeweiligen Arbeitgeber darzulegen.







Artikel teilen

Artikel teilen