Verhandlungen bringen Ergebnis Betriebsbedingte Kündigungen bei ZF Koblenz vom Tisch Peter Meuer

Wolfgang Lucke 28.11.2025, 11:02 Uhr

i ZF im Koblenzer Industriegebiet in Kesselheim: Seit September wird über die Zukunft des Standortes diskutiert. Peter Meuer

Seit September bangen die Mitarbeiter von ZF in Koblenz um ihre Jobs: Das Unternehmen kündigte an, am Standort Stellen streichen zu wollen. Nun gibt es offenbar handfeste Ergebnisse der Verhandlungen zwischen Unternehmen, IG Metall und Betriebsrat.

Der Automobilzulieferer ZF und die IG Metall sowie der Betriebsrat sind sich offenbar einig: In einer Vorvereinbarung und in mehreren Verträgen haben das Unternehmen und die Arbeitnehmervertreter festgelegt, wie es in den kommenden Monaten für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Standort in der Koblenzer Carl-Spaeter-Straße weitergehen wird.







