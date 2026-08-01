Neues aus der Hochschule Betonkanu made in Koblenz: Der „Flying Schängel“ Alexander Thieme-Garmann 01.08.2026, 18:00 Uhr

i Gruppenbild mit Kanu - der "Flying Schängel“ der Hochschule Koblenz. Stephan Jost

Am Fachbereich Bauen-Kunst-Werkstoffe der Koblenzer Hochschule wird so einiges geforscht und gelehrt – dass der Bau eines Betonkanus dazugehört, ist allerdings ungewöhnlich. Was es damit auf sich hat.

Eigentlich misst man dem Begriff Betonkanu eine gewisse Unzerbrechlichkeit bei, doch genau das Gegenteil widerfuhr dem Koblenzer Hochschulteam vom Fachbereich Bauen-Kunst-Werkstoffe im Vorfeld einer Regatta. Die Wettfahrt hatte Vertreter von mehr als 50 Universitäten aus ganz Europa samt ihrer selbst entworfenen Boote auf den Beetzsee nach Brandenburg geführt.







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