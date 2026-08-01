Am Fachbereich Bauen-Kunst-Werkstoffe der Koblenzer Hochschule wird so einiges geforscht und gelehrt – dass der Bau eines Betonkanus dazugehört, ist allerdings ungewöhnlich. Was es damit auf sich hat.
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Eigentlich misst man dem Begriff Betonkanu eine gewisse Unzerbrechlichkeit bei, doch genau das Gegenteil widerfuhr dem Koblenzer Hochschulteam vom Fachbereich Bauen-Kunst-Werkstoffe im Vorfeld einer Regatta. Die Wettfahrt hatte Vertreter von mehr als 50 Universitäten aus ganz Europa samt ihrer selbst entworfenen Boote auf den Beetzsee nach Brandenburg geführt.