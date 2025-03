Der gut besuchte Info-Tag an der im Bau befindlichen Senioren-Residenz „Haus Clara” in Rhens zeigte: Das Thema Pflege ist voll in der Gesellschaft angekommen. Interessierte aller Altersgruppen nahmen die Gelegenheit wahr, den Baufortschritt „Im Zillgen” persönlich zu erleben. 15 Millionen Euro werden hier investiert.

Mit sichtbar großen Schritten wächst die großzügige Anlage hoch über Rhens. Die Römerhaus Bauträger GmbH, die sich für den Bau verantwortet, plant Ende August die Übergabe an die zur Firmenfamilie gehörende Betreibergesellschaft. Dann wird die RH Senioren-Residenzen GmbH das Zepter übernehmen und am 13. September das Haus Clara eröffnen, zeitnah die ersten Bewohnerinnen und Bewohner aufnehmen.

„Alle Hürden sind überwunden und wir sind im Zeitplan”, startete Michael Straub, Geschäftsführer Römerhaus Bauträger GmbH, den Infotag. Gleich drei Interessentengruppen wolle man ansprechen: „Menschen, die für sich oder Familienangehörige eine zeitgemäße Pflegeeinrichtung suchen, Menschen, die hier arbeiten möchten, und Menschen, die Geld anlegen möchten.” Hier sei die Gelegenheit, in eine Top-Immobilie mit guter Perspektive zu investieren.

i Infos aus erster Hand gab es beim Tag der Offenen Tür in der Senioren-Residenz "Haus Clara" (von links): Manfred Jahn, Geschäftsführer RH Senioren-Residenzen GmbH, Michael Straub, Geschäftsführer Römerhaus Bauträger GmbH, und Jörg Schüller, Stadtbürgermeister von Rhens. Wolfgang Lucke

„Wir wissen es alle: Unsere Gesellschaft wird älter”, erinnerte Jörg Schüller, Stadtbürgermeister von Rhens. Er wisse, dass sich viele Bürgerinnen und Bürger mit Gedanken über das eigene Älterwerden beschäftigten. Er sei froh, dass die Stadt eine geeignete Fläche gefunden habe und so sich auch die Möglichkeit eröffne, im hohen Alter am Ort bleiben zu können.

Manfred Jahn, Geschäftsführer der RH Senioren-Residenzen GmbH, wies auf die „etwas andere Kultur” in seinem Unternehmen hin. „Die Römerhaus Bauträger GmbH und die RH Senioren-Residenzen GmbH sind familiengeführte Unternehmen und gehören beide zu 100 Prozent zur Familie Kinscherff.” Von der Bedarfsanalyse über die Projektierung und den Bau bis hin zur Pflege stehe die Familie Kinscherff im gesamten Lebenszyklus hinter ihren Einrichtungen. Straub: „Im Gegensatz zu konzerngeführten Pflegeheimbetreibern steht bei uns immer der Mensch im Mittelpunkt.“

i Noch ist es größtenteils eine Baustelle, aber man ist voll im Zeitplan. Im September soll die Eröffnung gefeiert werden. Wolfgang Lucke

Seit mehr als 20 Jahren habe man Erfahrung in der Entwicklung, im Bau und im Betreiben von Seniorenimmobilien. Die Senioren-Residenzen GmbH betreibe insgesamt sechs Einrichtungen, vier davon in Rheinland-Pfalz. Im „Haus Clara“ entstehen insgesamt 88 Pflegeplätze in 88 Ein-Bett-Appartements. Die Funktionsräume, Küche und Cafeteria sowie ausreichend Parkplätze sind ebenfalls Bestandteil der Anlage. Die gesamte Residenz wird für die Dauer von 20 Jahren plus Verlängerungsoption, an die zur Familie gehörenden Betreibergesellschaft vermietet. Wie in allen anderen Häusern will man auch in Rhens alles daransetzen, in kurzer Zeit Teil des regionalen Geschehens zu werden.

Trotz des allgemein herrschenden Fachkräftemangels blickt Jahn eher optimistisch in die Zukunft: „Wir erhalten täglich qualifizierte Bewerbungen für unsere Häuser. Auch für das Haus Clara in Rhens haben wir bereits zahlreiche Anfragen erhalten.”