Messe auf Festung in Koblenz
Besucher genießen die Landpartie mit allen Sinnen
Petra Jochem aus Koblenz und ihre Schwester Bettina Mander aus Trier freuen sich über Käufe beim „Pflanzenmann aus Holland“, Flo
Petra Jochem aus Koblenz und ihre Schwester Bettina Mander aus Trier freuen sich über Käufe beim „Pflanzenmann aus Holland“, Floor van Lavieren.
Winfried Scholz

Orangen aus Sizilien, ein Rennreiter, der jetzt Messer verkauft und natürlich der Pflanzenmann aus Holland: Wer die Landpartie auf der Koblenzer Festung Ehrenbreitstein besucht, hat jede Menge zu entdecken.

Lesezeit 3 Minuten
Mannigfaltig betört die Landpartie auf der Festung Ehrenbreitstein in Koblenz die Sinne. In Scharen bevölkerten die Besucher das Gelände. Bereits am ersten Messetag war es eine hohe vierstellige Zahl.Darüber und besonders über das „herrliche Wetter“ freuen sich die Veranstalter Isabell und Philipp Bürgers.

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