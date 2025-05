Große Resonanz und strahlender Sonnenschein beim sechsten Wandertag in der VG Rhein-Mosel: Rund 500 Wanderfreunde besuchten den Moselort Hatzenport und ließen sich durch die Kulturlandschaft sowie die Ortsgeschichte führen.

Die Verbandsgemeinde Rhein-Mosel hat zum sechsten Mal zu ihrem Wandertag eingeladen. Bei „strahlendem Sonnenschein und bester Stimmung“, wie es im abschließenden Pressebericht der Tourist-Information Sonnige Untermosel heißt, kamen rund 500 Wanderfreunde aus der gesamten Region zum diesjährigen Gastgeber, der Moselgemeinde Hatzenport.

Vor Ort gab es drei Wanderrouten durch die Kulturlandschaft rund um Hatzenport, die die Teilnehmenden individuell erkunden konnten. Eine Möglichkeit zur Pause gab es auf der Rabenlay, hier konnte im Rahmen von Bonjour Moselle bei Grillgerichten, Kuchen, Kaffee und Wein eingekehrt werden.

Der Heimat- und Kulturverein Hatzenport richtet jährlich am 1. Mai die Veranstaltung Bonjour Moselle als „Wandertreff auf der Rabenlay“ aus. Diese Veranstaltung wurde in den Wandertag integriert und bot den Wandernden somit eine Rastmöglichkeit an, heißt es von der Tourist-Information.

i Auf dem Festplatz in Hatzenport konnten sich die Wandernden treffen und ausruhen, auch Fahrradfahrer entdeckten den Ort für sich. Tourist-Information Sonnige Untermosel / Julia Assenmacher

Für Familien und Kinder gab es einen eigens gestalteten Aktionsweg, über den man den Ort spielerisch entdecken konnte. Zudem stellte die Jugendpflege Rhein-Mosel ihr Spielemobil zur Verfügung, genauso wie der Landesjagdverband Rheinland-Pfalz ein Waldmobil. Auch einige Fahrradfahrer legten auf ihrer Tour einen Zwischenstopp am Festplatz in Hatzenport ein.

Bewegung und Begegnung

Auf dem Programm standen etwa historische Führungen unter der Leitung des Winzers Thomas Ibald, der Hatzenports bewegte Geschichte näherbrachte. Zudem gab es eine geführte Weinwanderung mit Winzer Albrecht Gietzen, die Einblicke in die Weinbautradition der Region bot. Gegen Nachmittag gab es Möglichkeit zu einem Line-Dance-Workshop sowie musikalische Unterhaltung.

Ortsbürgermeister Christian Müller zeigte sich erfreut über die große Beteiligung: „Es ist schön, zu sehen, wie die Menschen gemeinsam aktiv sind und die Natur unserer schönen Heimat genießen. Der Wandertag bringt nicht nur Bewegung, sondern auch Begegnung.“