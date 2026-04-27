Veranstaltung in Güls Besucher entdecken Artenreichtum der Streuobstwiese Erwin Siebenborn 27.04.2026, 14:06 Uhr

i Von der Frucht ins Glas: Beim Tag der Streuobstwiese in Güls war so einiges für die Besucher geboten. So machte das Keltern von Apfelsaft den Kindern mächtig Spaß. Erwin Siebenborn

Ob Apfelsaft keltern, den richtigen Baumschnitt oder das Bauen von Nistkästen: Am Tag der Streuobstwiese war in Güls so einiges geboten. Die Besucher konnten dabei so einiges über die Pflanzen und Tiere lernen, die dort leben.

Die Sehnsucht nach Natur und Ursprünglichkeit sowie die Erhaltung von artenreichen Lebensräumen bildeten für viele Freunde von Natur und Umwelt gute Gründe, am Tag der Streuobstwiese Flagge zu zeigen, und die in Koblenz vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) in Zusammenarbeit mit dem Verein Grün(h)ecken sowie der Projektgruppe Streuobst der Integrierten Umweltberatung des Landkreises Mayen-Koblenz organisierte Veranstaltung zu ...







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