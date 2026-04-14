Ermittlungen auf dem Oberwerth Besuch nach Brand in großem Luxuswohnprojekt in Koblenz Katrin Steinert 14.04.2026, 12:43 Uhr

i Am Morgen nach dem Brand auf dem Oberwerth in Koblenz liegt noch ein Löchwasserverteilrohr am Boden vor dem denkmalgeschützten Palais Drei Klang, dem ehemaligen preußischen Lehrerinnenseminar. Der Brand auf der Rückseite wurde mithilfe zweier Drehleitern gelöscht. Katrin Steinert

Alle 61 Luxuswohnungen haben seit Jahren Eigentümer, auch wenn der Umbau im denkmalgeschützten Drei-Klang-Gebäude auf dem Koblenzer Oberwerth noch läuft. Jetzt brach in einer Maisonettewohnung Feuer aus. Ein Besuch am Ort mit dem Architekten.

Der Brand im denkmalgeschützten Drei-Klang-Gebäude auf dem Oberwerth, in dem 61 Luxuswohnungen entstehen, ist rückwärtig in einer Dachgeschosswohnung ausgebrochen. Das berichtet Architekt Hans Birkenbeil beim Besuch unserer Redaktion am Dienstagmorgen.







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