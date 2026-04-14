Alle 61 Luxuswohnungen haben seit Jahren Eigentümer, auch wenn der Umbau im denkmalgeschützten Drei-Klang-Gebäude auf dem Koblenzer Oberwerth noch läuft. Jetzt brach in einer Maisonettewohnung Feuer aus. Ein Besuch am Ort mit dem Architekten.
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Der Brand im denkmalgeschützten Drei-Klang-Gebäude auf dem Oberwerth, in dem 61 Luxuswohnungen entstehen, ist rückwärtig in einer Dachgeschosswohnung ausgebrochen. Das berichtet Architekt Hans Birkenbeil beim Besuch unserer Redaktion am Dienstagmorgen.