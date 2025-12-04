Neu beisetzen, anders trauern? Bestatter aus Koblenz: Der letzte Wille ist im Wandel Matthias Kolk 04.12.2025, 06:00 Uhr

i Peter Krumm arbeitet schon seit Jahrzehnten als Bestatter in Koblenz. Das neue Bestattungsgesetz nimmt er als große Veränderung wahr. Matthias Kolk

Der Friedhof als letzte Ruhestätte? Muss nicht sein. Erst recht nicht, seitdem das neue Bestattungsgesetz in Rheinland-Pfalz in Kraft getreten ist. Was ein erfahrener Bestatter aus Koblenz darüber denkt – und wo er Chancen sieht und Bedenken hat.

Seit 36 Jahren kümmert sich Peter Krumm darum, dass Menschen nach ihrem Tod würdevoll Ruhe finden können. Gegen Ende seines Berufslebens erlebt der Bestatter aus Metternich nun den „gravierendsten Einschnitt“ seiner Laufbahn. Seit Oktober hat Rheinland-Pfalz das wohl liberalste Bestattungsgesetz Deutschlands.







