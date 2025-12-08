Besondere Momente im Fotobuch

Vorfreude ist die schönste Freude: Auf keine Zeit trifft das wohl so zu wie auf die Vorweihnachtszeit. Mit unserem Adventskalender wollen wir unseren Lesern das Warten aufs Fest versüßen.
Fast jeder hat im Smartphone oder in der Cloud Tausende Fotos gespeichert. Die Vorweihnachtszeit ist eine gute Gelegenheit, um die Summe der besonderen Momente im Leben zu sichten – und ein Fotobuch zu gestalten. Gemeinsame Urlaube, Feste oder Ausflüge werden aus dem digitalen Dickicht geholt und auf Papier gebracht.