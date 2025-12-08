Singen im Koblenzer Stadion Besinnliche Klänge, wo sonst der Fußball rollt Alexander Thieme-Garmann 08.12.2025, 07:00 Uhr

i Beim ersten Weihnachtssingen 2024 herrschten im Stadion Oberwerth frostige Temperaturen. Rico Rossival/Archiv. Rico Rossival

Da, wo sonst der Fußball rollt und Mannschaften manchmal erbittert gegeneinander kämpfen, wird am Freitag der Geist der Weihnacht einziehen. Denn beim zweiten Weihnachtssingen im Stadion Oberwerth wird es besinnlich – und es dient dem guten Zweck.

Wenn am kommenden Freitag im Stadion Oberwerth das zweite Weihnachtssingen stattfinden wird, ist Michael Brill in besonderem Maße daran beteiligt. Schließlich ist er musikalischer Koordinator und Dirigent dreier Chöre. So leitet Brill den 120 Sänger starken Benefizchor, den Chor der Benefiz-Kids sowie den Schulchor der Willi-Graf-Schule.







