Stadt reagiert auf Kritik
Beschilderung zu Krankenhäusern in Koblenz verbessert
Im Saarkreisel steht nun ein Schild mit dem Piktogramm fürs Krankenhaus. Die Straßenverkehrsbehörde reagiert auf die Kritik, das
Im Saarkreisel steht nun ein Schild mit dem Piktogramm fürs Krankenhaus. Die Straßenverkehrsbehörde reagiert auf die Kritik, dass die Kliniken Kemperhof und Marienhof nicht gut zu finden sind durch die Sperrung der Moselweißer Straße.
Doris Schneider

Die Sperrung der Moselweißer Straße in Koblenz ist nun schon Alltag geworden, doch viele verfahren sich immer noch. Vor allem, wer in die Krankenhäuser will oder muss, hat Probleme, berichtete unsere Redaktion. Nun reagiert die Stadt.

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Wer sich auskennt, weiß auch bei Sperrungen und Umleitungen, wie er am besten fahren kann. Aber wer nur ab und zu nach Koblenz fährt, ist mit der Sperrung der Moselweißer Straße möglicherweise erst einmal überfordert. Zumal wenn er in ein Krankenhaus muss – denn das ist sehr oft eine belastende Situation, hatte eine Leserin in einem Telefonat mit unserer Redaktion aufgeworfen.

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