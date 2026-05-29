Im Gewerbepark Mülheim-Kärlich Beschäftigte von Bier-Schneider streiken am Freitag Eva Hornauer 29.05.2026, 14:03 Uhr

i Bei Bier-Schneider wurde am Freitag gestreikt. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gatsstätten hatte zum Warnstreik aufgerufen. Josephine Ropertz

Rund 50 von knapp 100 Beschäftigten haben am Freitag ihre Arbeit beim Bier-Schneider im Gewerbepark Mülheim-Kärlich niedergelegt, um zu streiken. Das sind die Gründe für den Warnstreik.

Am Freitag legte ein Teil der Beschäftigten der im Gewerbepark Mülheim-Kärlich ansässigen Firma Bier-Schneider die Arbeit nieder. Zum Warnstreik hatte die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) aufgerufen. Der Grund für den Streikaufruf besteht laut Volker Daiss, Geschäftsführer der NGG-Region Mittelrhein , in drei bisher ergebnislosen Tarifrunden, die mit dem Getränke-Fachgroßhandel geführt wurden.







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