Im Gewerbepark Mülheim-Kärlich
Beschäftigte von Bier-Schneider streiken am Freitag
Bei Bier-Schneider wurde am Freitag gestreikt. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gatsstätten hatte zum Warnstreik aufgerufen.
Bei Bier-Schneider wurde am Freitag gestreikt. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gatsstätten hatte zum Warnstreik aufgerufen.
Josephine Ropertz

Rund 50 von knapp 100 Beschäftigten haben am Freitag ihre Arbeit beim Bier-Schneider im Gewerbepark Mülheim-Kärlich niedergelegt, um zu streiken. Das sind die Gründe für den Warnstreik. 

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Am Freitag legte ein Teil der Beschäftigten der im Gewerbepark Mülheim-Kärlich ansässigen Firma Bier-Schneider die Arbeit nieder. Zum Warnstreik hatte die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) aufgerufen. Der Grund für den Streikaufruf besteht laut Volker Daiss, Geschäftsführer der NGG-Region Mittelrhein, in drei bisher ergebnislosen Tarifrunden, die mit dem Getränke-Fachgroßhandel geführt wurden.

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