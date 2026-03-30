Dosenhersteller Trivium Beschäftigte in Weißenthurm wählen ihre Betriebsräte Peter Meuer 30.03.2026, 13:24 Uhr

i Eine Frau wirft ihren Stimmzettel ein (Symbolbild) Silas Stein/dpa/picture-alliance. picture alliance/dpa

Der Reigen der Betriebsratswahlen in und um Koblenz geht weiter. Nun haben auch die Beschäftigten beim Dosenhersteller Trivium in Weißenthurm ihre Stimme abgegeben – die Wahlbeteiligung war hoch.

Die Beschäftigten des Dosenherstellers Trivium in Weißenthurm haben der Arbeit ihrer Betriebsratsspitze ein positives Zeugnis ausgestellt. Die bisherige Spitze sei mit sehr hoher Beteiligung während der Betriebsratswahlen bestätigt worden, schreibt die Gewerkschaft IG Metall in einer Mitteilung.







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