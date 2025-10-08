Straßengrün in Koblenz: Beschädigte Eiche im Rauental wird verschraubt
Straßengrün in Koblenz
Beschädigte Eiche im Rauental wird verschraubt
Die Gefahr für den Verkehr ist gebannt: Zwei Gewindestangen halten künftig den Stamm einer markanten Eiche an der Koblenzer Schlachthofstraße zusammen. Der 70 Jahre alte Baum war durch eine Sturmböe an der Verzweigung seines Stamms aufgerissen.
Lesezeit 1 Minute
Zwei Gewindestangen halten künftig den Stamm einer markanten Eiche an der Schlachthofstraße zusammen. Vor zwei Wochen ist der rund 70 Jahre alte Baum an der Verzweigung seines Stamms in etwa zwei Metern Höhe aufgerissen – vermutlich durch Wind, Starkregen und den viele Eicheln tragenden Ästen.