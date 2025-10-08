Straßengrün in Koblenz Beschädigte Eiche im Rauental wird verschraubt 08.10.2025, 07:00 Uhr

i Mit einem großen Bohrer wurden Löcher in den gerissenen Stamm der Eiche an der Schlachthofstraße gebohrt, um ihn mit zwei Gewindestangen zu stabilisieren. Stadt Koblenz / Verena Groß

Die Gefahr für den Verkehr ist gebannt: Zwei Gewindestangen halten künftig den Stamm einer markanten Eiche an der Koblenzer Schlachthofstraße zusammen. Der 70 Jahre alte Baum war durch eine Sturmböe an der Verzweigung seines Stamms aufgerissen.

