Theaterstück "Ich werde nicht hassen" erzählt die Geschichte des palästinensischen Arztes Izzeldin Abuelaish - Aufführung an Allerheiligen in der Pallottikirche Berührender Friedensappell: Vallendarer Theater nimmt Krieg in Palästina in den Blick Winfried Scholz 31.10.2024, 08:00 Uhr

i Michael Morgenstern Foto: Michael Morgenstern red

„Ein Friedensappell für den Nahen Osten“ steht auf dem Plakat, welches das Einpersonen-Theaterstück „Ich werde nicht hassen“ ankündigt. Es wird am morgigen Allerheiligentag in der Pallottikirche in Vallendar aufgeführt. Es basiert auf der Geschichte des palästinensischen Arztes Izzeldin Abuelaish aus Gaza.

