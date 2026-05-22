Hilfe für Koblenzer Schülerin
Benefizkonzert und Demo nach sexueller Gewalt an Kind
Der Überfall auf eine Förderschülerin in Koblenz ist der Anlass für eine Demonstration am Samstag vor der Herz-Jesu-Kirche. Das
Der Überfall auf eine Förderschülerin in Koblenz ist der Anlass für eine Demonstration am Samstag vor der Herz-Jesu-Kirche. Das Motto: "Gemeinsam ein Zeichen gegen sexuelle Übergriffe."
Alexej Zepik

Der mutmaßliche sexuelle Überfall auf eine elfjährige Förderschülerin in Koblenz bewegt die Menschen. Einige stoßen Unterstützeraktionen für das Kind und seine Familie an. In der Innenstadt finden am Samstag eine Demo und ein Benefizkonzert statt.

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Das Schicksal des elfjährigen Mädchens, das an ihrer Förderschule in Koblenz mutmaßlich einen sexuellen Übergriff erlitt, löst stadtweit Hilfsaktionen aus. Neben den Unterstützungsvideos, die auf Onlineprofilen zu sehen sind, spendet der TuS Neuendorf Einnahmen aus seinen Spielen an die Familie des Kindes, wie der Vorstand erklärt.

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