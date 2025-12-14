Adventssingen im Stadion Benefizchor erwärmt in Oberwerth die Herzen der Zuhörer Alexander Thieme-Garmann 14.12.2025, 10:47 Uhr

i Udo Chandoni (rechts) performt „We Wish You a Merry Christmas“. Alexander Thieme-Garmann

Weihnachtliche Stimmung kam am Wochenende beim Adventssingen im Stadion in Oberwerth auf. Hunderte Besucher sangen die Lieder des Benefizchors mit und genossen die Performance der Chaote-Cheerleader aus Mainz.

Hier kommen Weihnachtsfans voll auf ihre Kosten: Das von der Koblenzer Schängelkultur zum zweiten Mal ausgerichtete Weihnachtssingen lockte am Freitag wieder Hunderte von Besuchern auf die Haupttribüne des Stadions Oberwerth. Von dort aus blickten die Singbegeisterten herab auf die Bühne, die mit dem Benefizchor unter der Leitung von Michael Brill gut gefüllt war.







