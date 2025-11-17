Koblenzer Café Baumann Benedikt Hardieß ist bester Nachwuchskonditor 17.11.2025, 18:00 Uhr

Deutschlands beste Nachwuchskonditoren traten beim Finale des Bundesentscheids in München an. Benedikt Hardieß vom Koblenzer Café Baumann hat mit Präzision und Leidenschaft überzeugt.

Zwei Tage voller Kreativität, Präzision und Leidenschaft – und am Ende gewann einmal mehr ein Konditor aus Koblenz. Bei der Deutschen Meisterschaft im Konditorenhandwerk 2025 traten die besten Nachwuchskonditoren Deutschlands in der Städtischen Meisterschule für das Konditoren- und Bäckerhandwerk München gegeneinander an.







Artikel teilen

Artikel teilen