Kunterbunte Prunksitzung Bendorfer Narrenzunft feiert ausgelassen ihre Jubiläen Alexander Thieme-Garmann 08.02.2026, 12:09 Uhr

i Die Teeniegarde der Bendorfer Narrenzunft liefert einen farbenfrohen, feurigen Tanz ab, der sie nach Rio de Janeiro versetzte. Alexander Thieme-Garmann

Die Bendorfer Narrenzunft 1970 feiert ihr 55-jähriges Bestehen und hat eine vielseitige Prunksitzung geboten, bei der keine Wünsche übrig blieben. Sogar emotional wurde es, als ein Abschied verkündet wurde. Da flossen auch ein paar Tränchen.

Gleich mehrere Jubiläen gab es für die Bendorfer Narrenzunft 1970 (BNZ) auf ihrer Prunksitzung in der Stadthalle zu feiern. So begeht der Verein in dieser Session sein 55-jähriges Bestehen. Darüber hinaus erinnerte der Musikzug 1959 Bendorf nach seinem Eingangsmedley den ersten Vorsitzenden und Sitzungspräsidenten Heinz Meuer daran, dass dieser bereits 50 Jahre lang Mitglied im Verein ist.







