Die Bendorfer Narrenzunft 1970 feiert ihr 55-jähriges Bestehen und hat eine vielseitige Prunksitzung geboten, bei der keine Wünsche übrig blieben. Sogar emotional wurde es, als ein Abschied verkündet wurde. Da flossen auch ein paar Tränchen.
Lesezeit 2 Minuten
Gleich mehrere Jubiläen gab es für die Bendorfer Narrenzunft 1970 (BNZ) auf ihrer Prunksitzung in der Stadthalle zu feiern. So begeht der Verein in dieser Session sein 55-jähriges Bestehen. Darüber hinaus erinnerte der Musikzug 1959 Bendorf nach seinem Eingangsmedley den ersten Vorsitzenden und Sitzungspräsidenten Heinz Meuer daran, dass dieser bereits 50 Jahre lang Mitglied im Verein ist.