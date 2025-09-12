Die Stadt Bendorf weiß um die negativen Aspekte ihrer Innenstadt. Um an Feedback der Bürger zu kommen, erstellte sie eine digitale Befragung, die die Bevölkerung von April bis Mai ausfüllen konnte.

In der Bendorfer Innenstadt sieht man schöne Eisdielen, kleine Restaurants und Grünflächen, aber es reihen sich auch leere Schaufenster aneinander und auf einigen Plätzen liegt Müll. Dieser Probleme ist sich die Stadt bewusst und möchte etwas verändern. Daher wurde die Öffentlichkeit zwischen April und Mai in einer digitalen Befragung zum Thema „Lebendige Stadtmitte“ um Feedback gebeten. Die Ergebnisse liegen nun vor: Zwar wurden negative Aspekte der Bendorfer Stadtmitte kritisiert, allerdings kamen auch positive Rückmeldungen und Verbesserungsvorschläge aus der Bevölkerung.

290 Menschen füllten den Fragebogen aus

Ziel der Befragung war es, auch diejenigen zu erreichen, die mit den Veranstaltungsformaten zum Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK) bislang nicht erreicht werden konnten, so die Stadt auf Anfrage unserer Redaktion. Zu diesen Projekten zählt beispielsweise eine Ausstellung zu geplanten Veränderungen in der Innenstadt. Insgesamt füllten 290 Teilnehmer die Fragebögen zur Bendorfer Stadtmitte aus, von denen knapp über die Hälfte angaben, in der Stadtmitte zu leben.

Mehr als die Hälfte der Befragten leben gerne in Bendorf

Besonders erfreut waren die Initiatoren darüber, dass 68 Prozent der Befragten angaben, gerne in Bendorf zu leben. In der digitalen Befragung versuchte die Stadt aber keinesfalls, nur positive Antworten zu generieren, sondern gab den Teilnehmenden auch die Möglichkeit auf Fragen frei zu antworten – ohne vorgegebene Auswahlmöglichkeiten.

Beispielsweise wurde nach einer spontanen Assoziation zur Bendorfer Stadtmitte gefragt. Die am häufigsten genannten Begriffe waren negativ: „hoher Leerstand, Verschmutzung und eine schlechte Infrastruktur“. Die Stadt berichtet unserer Redaktion, dass sie die Anregungen und Ergebnisse der Umfrage ernst nehme und versuche, dagegen Maßnahmen zu ergreifen, und Vorschläge in weitere Planungen zu integrieren.

Hier sehen Bendorfer den größten Handlungsbedarf

Den größten Verbesserungsbedarf in der Stadtmitte sehen die Befragten bei den Grünflächen und öffentlichen Plätzen: Diese sollten attraktiver werden. Die Sanierung öffentlicher Gebäude und Fassaden stand ebenfalls auf der Verbesserungsliste. Außerdem konnten die Teilnehmenden ankreuzen, an welchen öffentlichen Straßen und Plätzen sie den größten Aufwertungsbedarf sehen. Weit über die Hälfte der Befragten entschied sich dabei für die Hauptstraße und die Bachstraße. Außerdem wünschen sich einige eine Verbesserung der Parksituation und einen Ausbau der Bürgersteige und Fahrradwege, um für die Fußgänger und Fahrradfahrer mehr Sicherheit zu gewährleisten.

Befragte wollen mehr Begrünung in Bendorf

Auch bei Maßnahmen für einen Fortschritt in Sachen Klimafreundlichkeit und beim Umgang mit den Leerständen in Bendorf fragte die Stadt nach Vorschlägen. Die deutliche Mehrheit der Teilnehmenden sprach sich für eine vermehrte Begrünung der öffentlichen Straßen und Plätze aus. Weniger als ein Viertel der Befragten befürwortete hingegen eine Förderung von CO2-armen Mobilitätsformen.

Als Ideen im Umgang mit den Leerständen wurde besonders häufig die Schaffung von Wohnraum, das Anwerben von Pop-Up Stores und das Einrichten von Freizeitmöglichkeiten für Jugendliche vorgeschlagen. Mehr als die Hälfte gab an, dass sie sich mehr Treffpunkte in der Stadtmitte wünschen würden.

Befragte würden die Neugestaltung der Stadtmitte unterstützen

Um wirklich ein Bild davon zu bekommen, was die Bürger sich wünschen, stellte die Stadt am Ende folgende Frage: „Wenn Sie 1 Millionen Euro zur Verfügung hätten, welche Projekte zur Stadtmitte würden sie fördern?“. Die Antworten darauf waren bunt gemischt, aber besonders häufig wurde der Wunsch genannt, die Leerstände zu bekämpfen, ein neues Wohngebiet zu schaffen und den Stadtpark aufzuwerten.

Die Begrünung des öffentlichen Raums sowie die Schaffung von Angeboten für Kinder und Jugendliche wurden ebenfalls häufig angegeben. Einige wünschten sich einen Skaterpark oder einen Fußballplatz, andere wiederum fanden die Idee, einen Jugendtreff einzurichten, gut.

Straßenumfrage unserer Zeitung liefert ähnliche Erkenntnisse

Auch unsere Redaktion hat vor einiger Zeit in einer Straßenumfrage in Bendorf nachgefragt, wie die Anwohner die Innenstadt erleben. Fast alle Befragten äußerten den Wunsch nach mehr Geschäften. Besonders ältere Menschen erinnerten sich an Zeiten, in denen die Hauptstraße in Bendorf voller Einkaufsmöglichkeiten war. Zudem bedauern einige die fehlenden Möglichkeiten, um abends auszugehen. Ein Anwohner beschrieb Bendorf gar als „tote Stadt“. Aber auch positive Entwicklungen, wie zum Beispiel auf dem Kirchplatz, wurden in unserer Straßenumfrage hervorgehoben.

Umfrage der Stadt Bendorf

Das digitale Umfrageformat wählte die Stadt Bendorf, um eine möglichst breite Teilnehmerschaft zu erreichen. Die Altersgruppe der 45- bis 59-Jährigen ist dabei dennoch am stärksten vertreten. Knapp ein Viertel der Teilnehmenden ist mehr als 60 Jahre alt, während 28 Prozent zwischen 30 und 44 Jahren ist. Etwa 16 Prozent sind zwischen 14 und 29 Jahre alt.