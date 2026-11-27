Mehr Komfort für Wohnmobilreisende, mehr Gäste für die touristischen Einrichtungen: Die Stadt Bendorf setzt auf den Ausbau des Stellplatzangebots in Sayn. Dafür muss allerdings ein Teil des bisherigen Freizeitangebots am Freibad weichen.
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Die Stadt Bendorf möchte für Wohnmobiltouristen attraktiver werden. Der bisherige Stellplatz auf dem Parkplatz an der Sayner Hütte soll deshalb deutlich erweitert werden. Geplant ist, dass künftig eine 2700 Quadratmeter große Fläche im hinteren Bereich des Freibads Sayn zusätzlich zur Verfügung steht.