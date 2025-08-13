Bendorf hat genug von leeren Schaufenstern. Wie soll sich das ändern? Die Stadt hat sich einiges vorgenommen.

Leerstände sind in Bendorf ein Thema: Hinter leeren Schaufenstern herrschte einst pulsierendes Leben, heute hat dort Staub angesetzt. Die Stadt tut bislang so einiges, um dem entgegenzuwirken und um Bendorf aus dem Dornröschenschlaf zu wecken – und hat schon das ein oder andere in die Wege geleitet.

Pressesprecherin der Stadt Theresa Artzdorf sagt: „Die Funktion der Innenstadt Bendorf hat sich gewandelt und wird sich weiter verändern.“ So habe sie eine wichtige Versorgungsfunktion inne, allerdings gibt es einige Bereiche, die gestärkt werden sollen. Dazu gehören Freizeit, Kultur, Gastronomie und Dienstleistung. Um die Innenstadt attraktiver zu machen, will Bendorf in den nächsten Jahren viel darin investieren. Doch es gibt auch schon einige Maßnahmen, die schon jetzt laufen.

1 Die Stadt betont, dass in Bendorf Gastronomie und Handel gefördert werden. Dazu gehört auch, dass die Stadt die Gutscheinkarte „Bendorfer Blüten“ unterstützt. Diese wurde vom Gewerbeverein Blickpunkt Bendorf/Aktiv Sayn ins Leben gerufen. Der lokale Stadtgutschein kann bei 37 teilnehmenden Händlern, Gastronomen und Dienstleistern eingelöst werden. Sinn und Zweck des Wertgutscheins ist, die lokalen Geschäften vor Ort zu unterstützen. Die Pressestelle der Stadt sagt: „Hierdurch wird deutlich Kaufkraft in Bendorf gebunden.“

2 Gemeinsam mit dem Gewerbeverein veranstaltet die Stadt zudem auch einige Events in der Innenstadt, wie beispielsweise den Bauern- und Gartenmarkt im Frühjahr oder den Weihnachtsmarkt zur Adventszeit. „Zudem unterstützt die Stadt auch externe kulturelle Veranstaltungen in der Innenstadt“, heißt es vonseiten der Pressestelle. Dazu gehört unter anderem die Open-Air-Konzertreihe „Summer in the City“, die derzeit mit Tribute-Bands regelmäßig auf den Kirchplatz lockt. Oft lassen sich Events wie diese mit einem Stadtbummel verbinden.

i Auf dem Kirchplatz ist die Außengastronomie am Boomen. Annika Wilhelm

3 Die Gastronomie in Bendorf hat sich in den vergangenen Jahren gut entwickelt. Um die Branche weiter zu unterstützen, wurden dafür in der Innenstadt Außengastronomieflächen geschaffen. Ein Paradebeispiel für die Außengastronomie ist der Kirchplatz, wo zahlreiche Tische und Stühle im Außenbereich Platz bieten. Diese Maßnahme fördert laut Stadt mit moderaten Gebühren die lokalen Gastronomen.

4

Auch für die Zukunft hat Bendorf so einiges geplant. Eine große Maßnahme, um die Innenstadt attraktiver zu gestalten, läuft unter dem Titel „Grüne Entdeckerstadt“. Hierbei geht es um „mehr Grün, mehr Nachhaltigkeit, mehr Wohlfühlplätze, mehr Klimaanpassung, mehr Erlebnisfaktor“, wie die Stadt schreibt. „Ein großer Bestandteil werden auch mehr Freizeitmöglichkeiten sein – vor allem ist ein Entdeckerparcours geplant, mit dem sowohl für die Bürgerinnen und Bürger als auch für Gäste in der Stadt nachhaltige Themen erlebbar und begreifbar präsentiert werden sollen.“ Dafür soll die Stadt teilweise sogar umgebaut werden.

i Die Grüne Entdeckerlounge auf dem Kirchplatz lädt zum Verweilen ein. Annika Wilhelm

Mit dieser neuen Ausrichtung sollen aber auch bestehende Leerstände neu gedacht und nachhaltig genutzt werden, beispielsweise als Showroom oder eingebunden in den besagten Entdeckerparcours. Der Stadtumbau beginnt laut Artzdorf mit der Neugestaltung der Hauptstraße zum Anfang des kommenden Jahres. Danach seien viele weitere Maßnahmen im Rahmen eines neuen Städteförderungsprogramms geplant.

Auch weitere Rahmenbedingungen, wie der geplante Bahnhaltepunkt mit dem Mobilitätszentrum „MobiHub“, oder die Aufwertung des Stadtparks seien wichtige Punkte, um die Innenstadt lebendig und attraktiv zu gestalten.