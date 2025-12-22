Leerstand in der Stadt Bendorf übernimmt Klinikgelände – zumindest auf Zeit Eva Hornauer 22.12.2025, 14:54 Uhr

i Für den "Zwischenkauf" der ehemaligen orthopädischen Fachklinik in bendorf stehen rund 6 Millionen Euro im Haushalt 2026. Winfried Scholz

Die Stadt Bendorf will das Gelände des ehemaligen St. Josef Klinikums übernehmen – als Zwischenkäufer. So wurde es auf der Haushaltssitzung der Stadt deutlich. Was mit dem Zwischenkauf gemeint ist, erklärt der Stadtbürgermeister.

Kurz vorm Weihnachtsfest kommt manchmal doch noch eine unverhoffte Nachricht: Die ehemalige orthopädische Fachklinik in Bendorf, die seit einigen Jahren leer steht, zwischenzeitlich eine Flüchtlingsunterkunft war und für die bis dato noch kein Investor gefunden wurde, soll von der Stadt selbst übernommen werden – allerdings nur im „Zwischenkauf“, wie Stadtbürgermeister Christoph Mohr (SPD) gegenüber unserer Redaktion bestätigte.







Artikel teilen

Artikel teilen