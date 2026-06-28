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Bendorf: So soll der Ausbau der Hauptstraße ablaufen
An der Kreuzung Hauptstraße/Luisenstraße beginnt der Ausbau
An der Kreuzung Hauptstraße/Luisenstraße beginnt der Ausbau
Winfried Scholz

Der Vollausbau, beziehungsweise die Umgestaltung der Hauptstraße im Zentrum von Bendorf beschäftigt viele Menschen. Bei einer Bürgerversammlung haben die Planer nun vorgestellt, wie die Baustelle ab Ende Juli erfolgen soll und was geplant ist.

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Der Ausbau der Hauptstraße in Bendorf soll Ende Juli beginnen. „Damit treten wir in die letzte Phase eines Vorhabens ein, mit dem wir uns seit fünf Jahren befassen“, erklärte Bürgermeister Christoph Mohr (SPD) auf einer trotz Hitze sehr gut besuchten Bürgerversammlung.

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