Leere Schaufenster, hinter denen heute Stille statt ein belebtes Einkaufserlebnis wartet – wer heute durch Bendorfs Innenstadt geht, spürt sie sofort: die Lücken im Herzen der Stadt. Hier und da warten noch Highlights, aber die Leerstände schmerzen.

Wo einst Leute durch Geschäfte bummelten, herrscht heute Leerstand: Bendorf ist zwar kein Einzelfall, aber dennoch ist der Strukturwandel im Einzelhandel auch hier zu erkennen. Wir haben uns in der Innenstadt umgeschaut – und sind dabei zwar auf einige leere Schaufenster, aber auch auf das ein oder andere Highlight gestoßen.

Laut Stadt gibt es etwa 30 Geschäftsleerstände in Bendorf. Für eine Stadt mit rund 18.000 Einwohnern ist das viel. Dazu erklärt Theresa Artzdorf, Pressesprecherin der Stadt: „Die Anzahl der überwiegend inhabergeführten Einzelhandelsgeschäfte war in der Bendorfer Innenstadt in den vergangenen zehn Jahren rückläufig.“

i Zwischen Geschäften, die gut laufen, befinden sich die ein oder anderen abgeklebten Schaufenster. So auch in der Hauptstraße von Bendorf. Annika Wilhelm

Einige der Leerstände dauern schon länger an, weil für eben diese Ladenflächen keine neuen Nutzer gefunden wurden. In wiederum anderen ehemaligen Geschäften werden heute Dienstleistungen angeboten. Schlendert man durch die Hauptstraße, findet man beispielsweise so einige Friseure und Barbiere.

Doch wie kommt es überhaupt, dass die Stadt einen derartigen Rückgang zu verzeichnen hat? Artzdorf erklärt: „Zum einen durch den schon lange anhaltenden Trend der Verlagerungen zu größeren und anderen Angebotsformen auf der sogenannten ‚Grünen Wiese‘. Hierzu gibt es in der Region um Bendorf zahlreiche Angebote.“ Dazu zählen auch Sonderformen, wie etwa Outlets, die beispielsweise in Montabaur oder im Gewerbepark Mülheim-Kärlich zu finden sind.

i Was wohl hinter der ehemaligen Diskothek Movie Star entstehen könnte? Annika Wilhelm

Außerdem könne man nicht ignorieren, dass der Internethandel es inzwischen unheimlich einfach macht, online zu shoppen, statt sich auf einen Stadtbummel einzulassen. Für die Bendorfer Innenstadt waren all diese Aspekte ein Schlag ins Gesicht: „Diese Trends haben vor allem den inhabergeführten Einzelhandel, der in Bendorf prägend war und ist, unter enormen Druck gesetzt. Vielfach haben Geschäftsinhaber hierdurch keine Nachfolger gefunden.“ Hinzu kämen außerdem unattraktive Arbeitszeiten für Geschäftsinhaber und Personal in den Abendstunden und an Samstagen.

i Mit Rollläden verschlossene Eingänge und leere Schaufenster lassen nur erahnen, was sich hierhinter mal verborgen hat. Annika Wilhelm

Trotz des Kampfs um eine belebte Innenstadt ist der tägliche Bedarf laut Stadt aber auf einem guten Niveau. So finden sich in der Innenstadt unter anderem Apotheken, Bäcker, Metzger, Ärzte oder Optiker. Die Stadt betont: „Vereinzelte Sortimente wie zum Beispiel Damen- und Herrenoberbekleidung oder Schuhe könnten in Bendorfs Innenstadt Angebotslücken schließen. Bei der derzeitigen Lage des Einzelhandels und dessen Rahmenbedingungen ist jedoch eine Neuansiedlung nicht zu erwarten.“ Dennoch habe Bendorf mit einzelnen Geschäften sogar Highlights zu bieten, darunter ein Geschäft, das hochwertige Hutmode verkauft.

i Am Kirchplatz in Bendorf haben sich einige Restaurants angesiedelt. Vormittags ist noch nicht viel los, doch das ändert sich im Laufe des Tages. Annika Wilhelm

Abgesehen davon kann sich Bendorf mit einer durchaus positiven Entwicklung brüsten: So zeigt der Kirchplatz im Herzen der Stadt, dass es beim gastronomischen Angebot deutlich besser aussieht. Die Stadt betont hierzu: „Beispielsweise ziehen die Betriebe am Kirchplatz mit der attraktiven Außengastronomie einheimisches Publikum, aber auch viele Besucher aus der Region an. Auch die Eiscafés in Bendorf sind belebt und gefragt.“