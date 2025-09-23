OB-Wahl in Koblenz „Beliebter und anerkannter Oberbürgermeister“ 23.09.2025, 15:46 Uhr

i FDP-Fähnchen bei einer Wahlkampfveranstaltung Andreas Arnold. picture alliance/dpa

Die Koblenzer FDP hatte sich im Vorfeld der Oberbürgermeisterwahlen hinter den CDU-Kandidaten Ernst Knopp gestellt. Der habe sich gut verkauft, sagen die Liberalen nun – gratulieren aber auch dem Amtsinhaber und Wahlsieger David Langner.

In einer Stellungnahme zur Oberbürgermeisterwahl in Koblenz heißt es vonseiten der FDP gegenüber unserer Redaktion: „David Langner ist nach achtjähriger Amtszeit ein in der Koblenzer Bevölkerung sehr beliebter und bekannter Oberbürgermeister.“ Der FDP-Fraktionschef Christoph Schöll schreibt, David Langner habe von seinem Amtsbonus profitiert und die Wahl klar gewonnen.







