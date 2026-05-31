Vom Schloss an den Fluss
Beliebte lange Tafel in Weiß wird in Koblenz am Rhein aufgestellt
Auf der Wiese in den Kaiserin-Augusta-Anlagen steigt am 4. Juni wieder das Dîner en blanc – mit einer langen Picknicktafel und L
Auf der Wiese in den Kaiserin-Augusta-Anlagen steigt am 4. Juni wieder das Dîner en blanc – mit einer langen Picknicktafel und Livemusik für eine ganz in Weiß gekleidete Gesellschaft.
Buga-Freunde/ Ulli Piel-Schilling

Das Dîner en blanc hat seine Ursprünge in Paris – aber auch in Koblenz hat es nunmehr schon eine lange Tradition. Im vergangenen Jahr ist es baustellenbedingt vom Schloss an den Rhein umgezogen. Und das bleibt auch erst einmal so.

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Gemeinsam mit Freunden an einer langen Tafel am Rhein picknicken, die Aussicht genießen und Livemusik hören – dazu lädt das Dîner en blanc der Koblenzer Gartenkultur ein. Veranstaltungsort ist die Wiese unterhalb des Pavillons zwischen Kaiserin-Augusta-Denkmal und Lennéstraße.

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