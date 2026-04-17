Eon wirbt für Highspeed Bekommt Vallendar nun doch ein Glasfasernetz? Winfried Scholz 17.04.2026, 06:30 Uhr

i Eine Eon-Tochter will Glasfaser in Vallendar verlegen. Auch die Hellenstraße soll mit der Highspeed-Internetverbindung versorgt werden. Winfried Scholz

Zweimal scheiterte der Versuch, in Vallendar schnelle Internetverbindungen zu bauen. Jetzt gab es erneut eine Informationsveranstaltung zu dem Highspeed-Konzept von Eon. Der Stadtchef betonte, wie wichtig der Breitbandausbau in Zukunft werden wird.

Erhält Vallendar im dritten Anlauf ein Glasfasernetz? Dafür müssten sich mindesten 20 Prozent der 5896 Wohneinheiten für diese Anschlussart entscheiden. Stadtbürgermeister Wolfgang Heitmann (SPD) fand bei einer Infoveranstaltung klare Worte: „Nach zwei gescheiterten Versuchen ist dies wahrscheinlich unsere letzte realistische Chance, den flächendeckenden Glasfaserausbau in absehbarer Zeit zu erreichen.







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