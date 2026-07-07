Mitten in Koblenz
Beim trubeligen Altstadtfest: Teures E-Bike gestohlen
Mit seinem leuchtend-orangefarbenen E-Bike ist ein Koblenzer normalerweise jeden Tag unterwegs. Jetzt ist es ihm auf dem Altstad
Mit seinem leuchtend-orangefarbenen E-Bike ist ein Koblenzer normalerweise jeden Tag unterwegs. Jetzt ist es ihm auf dem Altstadtfest gestohlen worden.
Rhein-Zeitung

Es war ein fröhlicher Abend – mit einem wirklich blöden Ende. Als ein Koblenzer in der Nacht zu Samstag nach einem Bummel über das Altstadtfest nach Hause fahren will, ist sein Rad weg. Das ist passiert.

Lesezeit 2 Minuten
Freitagabend in der Altstadt. Ein Koblenzer stellt sein Rad am Schängelbrunnen ab, „extra mitten im belebten Gebiet“, sagt er, in der Nähe stehen Sanitäter und Rettungswagen, hier fühlt er sich sicher. Er schließt das Rad mit zwei festen Schlössern an einen Ständer an und geht mit einer Bekannten über die Plätze.
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