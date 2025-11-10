Gastro-Ausverkauf in Koblenz Beim Stöbern im Weindorf werden Erinnerungen wach Alexander Thieme-Garmann 10.11.2025, 16:24 Uhr

i Alles begann 2011 mit einem Halbmarathon: Christine Bayer aus Welling in der Eifel kommt gern ins Koblenzer Weindorf und hat beim Flohmarkt einiges gefunden. Alexander Thieme-Garmann

Nicht nur das Koblenzer Weindorf hat eine Geschichte zu erzählen, sondern auch die vielen Einheimischen und Gäste, die mit dieser Lokalität Erinnerungen verbinden. Beim Ausverkaufflohmarkt werden dabei einige Anekdoten ausgepackt.

Der Ausverkauf im Koblenzer Weindorf geht seinem Ende zu. Am kommenden Wochenende, 1 5. und 16. November, 12 bis 16 Uhr kann dort zum letzten Mal gestöbert werden. Dieser Ort steht dabei wie kaum ein anderer in Koblenz für Gastronomie und Geselligkeit.







