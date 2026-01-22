Prunksitzung in Koblenz: Beim NC erstrahlt die Niederberger Halle in Blau-Weiß
Prunksitzung in Koblenz
Beim NC erstrahlt die Niederberger Halle in Blau-Weiß
So voll wie die Halle des TuS Niederberg mit gut gelaunten Narren war, so voll war auch das Programm bei der Prunksitzung des Närrischen Corps Blau-Weiß.
Lesezeit 2 Minuten
Die ein oder andere Spitze gegen den Nachbarstadtteil Arenberg konnten sich die Niederberger bei der großen Prunksitzung des Närrischen Corps (NC) Blau-Weiß nicht verkneifen. In der vollen Sporthalle des TuS 1890 Niederberg war aber nicht nur Platz für kecke Spitzen, sondern auch für spitzen Tänze, Büttenredner und mehr.