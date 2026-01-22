Prunksitzung in Koblenz
Beim NC erstrahlt die Niederberger Halle in Blau-Weiß
Showtänze sorgten bei der Prunksitzung des Närrischen Corps Blau-Weiß für top Stimmung in Niederberg.
Aylin Yüksek

So voll wie die Halle des TuS Niederberg mit gut gelaunten Narren war, so voll war auch das Programm bei der Prunksitzung des Närrischen Corps Blau-Weiß.

Die ein oder andere Spitze gegen den Nachbarstadtteil Arenberg konnten sich die Niederberger bei der großen Prunksitzung des Närrischen Corps (NC) Blau-Weiß nicht verkneifen. In der vollen Sporthalle des TuS 1890 Niederberg war aber nicht nur Platz für kecke Spitzen, sondern auch für spitzen Tänze, Büttenredner und mehr.

