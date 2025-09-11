Die Lautstärke beim Kaiserfestival am Deutschen Eck stieß 2024 auf Kritik, vornehmlich aus der Altstadt. Nun stand die Bühne wieder auf den Denkmalstufen. An den ersten beiden Tagen gab es dennoch Beschwerden - dieses Mal aus anderer Richtung.

Fünf Tage lang lockte das VR-Kaiserfestival Tausende Besucher ans Deutsche Eck. Acts wie die Fantastischen Vier oder Álvaro Soler sorgten für reichlich Partystimmung. Um die Lautstärke für die Anwohner möglichst gering zu halten, hatte sich Veranstalter Jens Becker aus Neuwied dazu entschlossen, den Standort der Bühne zu wechseln. Hatte diese im vergangenen Jahr ihren Platz gleich vorn am Eck, wurde sie dieses Mal wieder auf den Stufen des Denkmals platziert.

Darüber hinaus sei laut Becker eine hochmoderne Anlage zum Einsatz gekommen, die mit der sogenannten Line-Array-Anordnung für eine Optimierung der Schalldruckverteilung gesorgt habe. „Während der Auftritte haben wir an mehreren Standorten Messungen vorgenommen", berichtet Becker. Dabei habe man festgestellt, dass die Dezibelwerte an neuralgischen Orten wie Neuendorf, Urbar oder Vallendar alle im grünen Bereich gelegen hätten. Parallel dazu habe das Ordnungsamt eigene Messungen durchgeführt, deren Ergebnisse sich mit denen des Veranstalters gedeckt hätten.

Dezibelwerte nach Beschwerden noch einmal heruntergefahren

Unserer Zeitung liegen Rückmeldungen von Lesern aus den Stadtteilen Karthause und Moselweiß vor, dass sie keinerlei Lärm ausgesetzt gewesen seien. Dennoch seien laut Pressestelle der Stadt Koblenz an den ersten beiden Festivaltagen etliche Beschwerden eingegangen. Die Anrufer meldeten sich vorwiegend aus Lützel und Urbar. Daraufhin setzten sich Ordnungsamt und Veranstalter noch einmal zur Beratung zusammen. Es wurde vereinbart, dass die Dezibelwerte heruntergefahren werden. Darüber hinaus wurde beschlossen, die Auftritte jeweils 30 Minuten früher zu beenden. „An keinem der fünf Tage wurde über 23 Uhr hinaus gespielt", berichtet Becker. Das Resultat der neuen Übereinkunft: An den restlichen drei Tagen seien laut Pressestelle keine Beschwerden mehr eingegangen. „Fakt ist, dass wir uns jederzeit an die Vorgaben gehalten haben", betont Veranstalter Jens Becker.