Zum allerersten Mal soll in Koblenz in diesem Jahr ein Heißballon-Event stattfinden. Bis zu zehn Heißluftballone werden dazu erwartet. Die Veranstalter informieren jetzt über die Details.

Wenn sich die Blätter langsam färben und die Tage kürzer werden, beginnt der Herbst. In diesem Jahr mit einem besonderen Highlight am Himmel, denn von Freitag bis Sonntag, 26. bis 28. September, findet das stimmungsvolle Herbstglühen, veranstaltet von der Skytours Ballooning GmbH, statt. Die Zuschauer und Besucher erwartet an allen Tagen ein Event mit bis zu zehn Heißluftballonen, die traumhafte Ausblicke mit herbstlicher Stimmung über das Kulturzentrum Festung Ehrenbreitstein und das Deutsche Eck garantieren, versprechen die Veranstalter in einer Pressemitteilung.

Die Abendfahrten finden täglich gegen 17.30 Uhr statt. Frühaufsteher können am Sonntag gegen 6.30 Uhr den Sonnenaufgang aus der Luft genießen. Der Wind allein bestimmt die Richtung bei der Fahrt über Stadt und Land. Ballonfahrten sind ein einmaliges und unvergessliches Erlebnis, von dem alle Gäste noch lange schwärmen, so die Veranstalter. Freie Plätze für die Ballonfahrten sind noch zum Aktionstarif Herbstglühen ab 199 Euro pro Person verfügbar.

Interessierte können unter Telefon 0221/355560 oder online unter www.skytourserlebnisse.de Informationen erfahren. Für den Fall, dass Heißluftballone aufgrund der Wetterlage nicht starten können, besteht kein Grund zur Sorge. Die bereits erworbenen Tickets behalten ihre Gültigkeit und können zu einem späteren Zeitpunkt eingelöst werden, teilt der Veranstalter im Presseschreiben mit. red