Landung auf dem Zentralplatz Beim Einsatz in Koblenz zeigt sich Vorteil eines Helis Alexander Thieme-Garmann 09.07.2026, 11:11 Uhr

i Zum Einsatz auf dem Zentralplatz am 29. Juni kam der Rettungshubschrauber "Christoph Rheinland", der am Flughafen Köln/Bonn stationiert ist. Unser Foto zeigt den am BWZK Koblenz stationierten Rettungshubschrauber "Christoph 23". Jens Weber/Archiv

Als ein Hubschrauber auf dem Zentralplatz in Koblenz landete, war das Aufsehen groß. Die ADAC-Luftrettung nennt auf Anfrage Details zu dem Vorfall am 29. Juni – und erklärt, worauf es beim Landen eines Rettungshubschraubers ankommt.

Die Landung eines Rettungshubschraubers auf dem Zentralplatz aufgrund eines medizinischen Notfalls hat in Koblenz am 29. Juni für Aufsehen gesorgt. Der Einsatz zeigte den großen Vorteil eines Helikopters. Denn der kann prinzipiell überall landen, sagt Jochen Oesterle von der Pressestelle der ADAC-Luftrettung auf Anfrage unserer Redaktion – und gibt weitere Details zu dem Einsatz bekannt.







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