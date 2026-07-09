Als ein Hubschrauber auf dem Zentralplatz in Koblenz landete, war das Aufsehen groß. Die ADAC-Luftrettung nennt auf Anfrage Details zu dem Vorfall am 29. Juni – und erklärt, worauf es beim Landen eines Rettungshubschraubers ankommt.
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Die Landung eines Rettungshubschraubers auf dem Zentralplatz aufgrund eines medizinischen Notfalls hat in Koblenz am 29. Juni für Aufsehen gesorgt. Der Einsatz zeigte den großen Vorteil eines Helikopters. Denn der kann prinzipiell überall landen, sagt Jochen Oesterle von der Pressestelle der ADAC-Luftrettung auf Anfrage unserer Redaktion – und gibt weitere Details zu dem Einsatz bekannt.