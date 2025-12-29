Besondere Aktion in Koblenz Beim Blutspende-Marathon gewinnt das Leben Matthias Kolk 29.12.2025, 17:15 Uhr

i Jürgen Kramprich möchte jetzt, wo er Rentner ist, wieder regelmäßiger zur Blutspende gehen. Matthias Kolk

Blutspenden retten regelmäßig Schwerverletzten oder schwer Erkrankten das Leben. Der Blutspende-Marathon des DRK in Koblenz soll Engpässe in der Versorgung vermeiden.

„Erstspenderin in dem Alter, geht das?“, fragt eine Mitarbeiterin Aaron Strack, nachdem eine ältere Dame zu ihr herangetreten ist. Strack überlegt nicht lange. „Klar!“, antwortet der Gebietsreferent des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Mal mindestens bis zum Arzt, der die Spendentauglichkeit feststellt, soll heute jeder kommen, der freiwillig den Weg in die Rhein-Mosel-Halle auf sich genommen hat.







Artikel teilen

Artikel teilen