Ferienangebot JuKuWe Koblenz
Beim Bauspielplatz entsteht eine Unterwasserwelt
In 15 Baugruppen wurde eine ganze Unterwassersiedlung auf dem Oberwerth gebaut.
In 15 Baugruppen wurde eine ganze Unterwassersiedlung auf dem Oberwerth gebaut.
Wolfgang Lucke

Hämmern, streichen und Spaß haben: Für über 150 Kinder bot das Projekt Bauspielplatz wieder eine Fülle von Gelegenheiten, sich kreativ auszutoben und Neues zu lernen. 

Lesezeit 3 Minuten
Sattelt die Seepferdchen, die Mission Korallenriff startet! Unter diesem Motto stand die diesjährige Ausgabe des Ferienprojekts Bauspielplatz der Jugendkunstwerkstatt (JuKuWe) Koblenz in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt. Für über 150 Kinder bot das dreiwöchige Projekt auf der Wiese hinter dem Stadion Oberwerth eine Fülle von Gelegenheiten, vorhandene Fähigkeiten auszuprobieren, Neues zu testen, Freundschaften zu schließen, und in und mit der ...
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