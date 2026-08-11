Betriebsratswahlen in Koblenz
Bei ZF, Novelis und Co: IG Metall zieht positive Bilanz
Auch bei ZF in Koblenz-Kesselheim haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nun gewählt.
Auch bei ZF in Koblenz-Kesselheim haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nun gewählt.
Ingo Beller

In den vergangenen Monaten ist viel über die Jobabbaupläne in der Metall- und Automobilindustrie in Koblenz gesprochen worden. Mitten in dieser unruhigen Situation fanden Betriebsratswahlen statt. Die Gewerkschaft IG Metall zog nun Bilanz. 

Lesezeit 1 Minute
Die Gewerkschaft IG Metall hat für sich ein positives Fazit der Betriebsratswahlen in der Region Koblenz gezogen: „Die hohe Wahlbeteiligung ist ein starkes Zeichen für unsere Betriebsräte, denn Betriebsratsarbeit lebt vom Rückhalt der Beschäftigten“, erläutert Ali Yener, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Koblenz.
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