In den vergangenen Monaten ist viel über die Jobabbaupläne in der Metall- und Automobilindustrie in Koblenz gesprochen worden. Mitten in dieser unruhigen Situation fanden Betriebsratswahlen statt. Die Gewerkschaft IG Metall zog nun Bilanz.
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Die Gewerkschaft IG Metall hat für sich ein positives Fazit der Betriebsratswahlen in der Region Koblenz gezogen: „Die hohe Wahlbeteiligung ist ein starkes Zeichen für unsere Betriebsräte, denn Betriebsratsarbeit lebt vom Rückhalt der Beschäftigten“, erläutert Ali Yener, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Koblenz.