Betriebsratswahlen in Koblenz Bei ZF, Novelis und Co: IG Metall zieht positive Bilanz Peter Meuer 11.08.2026, 16:51 Uhr

i Auch bei ZF in Koblenz-Kesselheim haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nun gewählt. Ingo Beller

In den vergangenen Monaten ist viel über die Jobabbaupläne in der Metall- und Automobilindustrie in Koblenz gesprochen worden. Mitten in dieser unruhigen Situation fanden Betriebsratswahlen statt. Die Gewerkschaft IG Metall zog nun Bilanz.

Die Gewerkschaft IG Metall hat für sich ein positives Fazit der Betriebsratswahlen in der Region Koblenz gezogen: „Die hohe Wahlbeteiligung ist ein starkes Zeichen für unsere Betriebsräte, denn Betriebsratsarbeit lebt vom Rückhalt der Beschäftigten“, erläutert Ali Yener, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Koblenz.







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