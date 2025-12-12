Löhrstraße im Wandel Bei Listmann-Ausverkauf in Koblenz purzeln die Preise Katrin Steinert 12.12.2025, 10:15 Uhr

i Listmann in Koblenz schließt: Der Ausverkauf in der Löhrstraße läuft seit sechs Wochen. Katrin Steinert (Archiv). Katrin Steinert

Drinnen bei Listmann leeren sich langsam die Regale, im Obergeschoss räumen Mitarbeiterinnen Dinge auf einer abgesperrten Fläche zusammen. Der Ausverkauf läuft noch bis Silvester, und die Rabatte sind bereits ordentlich angehoben.

Noch knapp drei Wochen, dann ist Listmann in der Löhrstraße – und damit in Koblenz – Geschichte. Der letzte Verkaufstag wird der 31. Dezember sein, ein Mittwoch. Mittlerweile sind die Rabatte weit über die anfänglichen 10 Prozent fürs gesamte Sortiment hinaus: Mindestens 30 Prozent gibt es auf alles, auf vieles sogar mehr.







Artikel teilen

Artikel teilen