Verfolgungsjagd nach Horchheim
Bei Flucht vor Polizeikontrolle Unfall verursacht
picture alliance/dpa/Soeren Stache

Großes Aufsehen hat am Mittwoch ein Unfall auf der Horchheimer Höhe erregt: Ein Fahrer flüchtet vor der Polizei. Sein Auto rammt zwei geparkte Wagen 

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Eine Funkstreife der Polizeiinspektion Lahnstein hat am Mittwoch um 17.28 Uhr einen Pkw auf dem Shell-Tankstellengelände an der B42 in Lahnstein kontrolliert. Als die Beamten an das Auto herantraten, beschleunigte der Fahrer unvermittelt, um sich der Kontrolle zu entziehen.

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