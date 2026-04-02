Verfolgungsjagd nach Horchheim Bei Flucht vor Polizeikontrolle Unfall verursacht 02.04.2026, 11:00 Uhr

i picture alliance/dpa/Soeren Stache

Großes Aufsehen hat am Mittwoch ein Unfall auf der Horchheimer Höhe erregt: Ein Fahrer flüchtet vor der Polizei. Sein Auto rammt zwei geparkte Wagen

Eine Funkstreife der Polizeiinspektion Lahnstein hat am Mittwoch um 17.28 Uhr einen Pkw auf dem Shell-Tankstellengelände an der B42 in Lahnstein kontrolliert. Als die Beamten an das Auto herantraten, beschleunigte der Fahrer unvermittelt, um sich der Kontrolle zu entziehen.







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