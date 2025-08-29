Bei einer Explosion in einer Autowerkstatt in Koblenz am Donnerstagnachmittag hat ein 16-jähriger Azubi Brandverletzungen erlitten. Jetzt ermittelt neben der Polizei auch die Gewerbeaufsicht.

Ein Kompressor ist in einer Autowerkstatt am Donnerstagnachmittag in Koblenz-Niederberg explodiert. Dabei hat ein 16-jähriger Azubi Brandverletzungen erlitten, wie die Koblenzer Polizei auf Anfrage unserer Zeitung mitteilte. Nun ermittelt neben der Polizei auch die Gewerbeaufsicht zu dem Vorfall in der Arenberger Straße.

Wie die Polizei weiter mitteilte, hat der junge Mann offenbar allein in einem Raum gearbeitet, als es plötzlich zur Explosion kam. Dies habe ein weiterer Mitarbeiter in einer Erstaussage mitgeteilt; der Mann hatte sich bei der Versorgung des Jugendlichen leicht verletzt. Bislang geht die Polizei von einem Betriebsunfall aus, die Ursache war unklar. Konkretere Angaben könnten aufgrund des derzeitigen Ermittlungsstandes nicht gemacht werden.

Der 16-Jährige wurde nach medizinischer Erstversorgung mit einem Helikopter aufgrund seiner Brandverletzungen in eine Spezialklinik gebracht. Über seinen derzeitigen Gesundheitszustand liegen der Polizei keine weiteren Informationen vor.

An dem Einsatz gegen 14.40 Uhr waren Kräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst samt Hubschrauber beteiligt. Ein Gebäudeschaden war nicht feststellbar. Die Arenberger Straße musste in beide Richtungen für 45 Minuten voll gesperrt werden. Das Feuer wurde laut Feuerwehr durch die Mitarbeiter weitgehend gelöscht, sodass die Feuerwehr nur noch Kontroll- und Nachlöscharbeiten ausführte.