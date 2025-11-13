Bei Cuplenz an der Löhrstraße wird jetzt Keramik bemalt

In der Koblenzer Löhrstraße gibt es nun zwischen Läden, Restaurants und Cafés ein Kreativangebot: Bei Cuplenz kann man nahe dem Münzplatz in zweistündigen Sessions Keramik bemalen. Ein Angebot, das offenbar sehr gefragt ist.
Lesezeit 1 Minute
Ihr Zeitplan ist aufgegangen: Tini Schmidt hat am Donnerstag in Koblenz ihr Keramikbemalstudio an der Löhrstraße eröffnet. Damit hat sich die 51-Jährige einen persönlichen Traum erfüllt. Und ihr Konzept scheint aufzugehen: Mehr als 400 Anmeldungen liegen allein für den November schon vor.