Neueröffnung in Koblenz Bei Cuplenz an der Löhrstraße wird jetzt Keramik bemalt 13.11.2025, 18:00 Uhr

i Tini Schmidt (stehend) hat am Donnerstag ihr Keramikbemalstudio Cuplenz in der Koblenzer Einkaufsmeile eröffnet. Zu den ersten Gästen gehören (von links) Astrid Gutschalk aus Mülheim-Kärlich mit ihren Töchtern Anina Münch und Alessa Münch Wießner, die beide auf der Karthause wohnen. Katrin Steinert

In der Koblenzer Löhrstraße gibt es nun zwischen Läden, Restaurants und Cafés ein Kreativangebot: Bei Cuplenz kann man nahe dem Münzplatz in zweistündigen Sessions Keramik bemalen. Ein Angebot, das offenbar sehr gefragt ist.

Ihr Zeitplan ist aufgegangen: Tini Schmidt hat am Donnerstag in Koblenz ihr Keramikbemalstudio an der Löhrstraße eröffnet. Damit hat sich die 51-Jährige einen persönlichen Traum erfüllt. Und ihr Konzept scheint aufzugehen: Mehr als 400 Anmeldungen liegen allein für den November schon vor.







