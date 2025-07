„Hallo, schön dass ihr da seid, vielen Dank, dass Sie gekommen sind“, weit mehr als 100 Händepaare mussten Felix und Melina Warnecke-Brühl am Samstagmittag schütteln. Nach 13 Tagen Umbauzeit konnten sie ihr Traditionscafé Baumann wieder öffnen. Die Besucher, alt und jung, kamen in großer Zahl. Manche hatten ein Geschenk mitgebracht. Das Ehepaar Warnecke-Brühl war natürlich gespannt, wie die Gäste auf das neue Ambiente reagieren. Das Urteil aller, mit denen unser Reporter sprach war nahezu gleichlautend: „Das Café hat durch die Farbgebung ein neues Gesicht bekommen, es ist insgesamt heller und frischer geworden. Aber der besondere Charakter des Hauses, die Atmosphäre, das, was wir hier so schätzen, ist erhalten geblieben.“ Felix Warnecke-Brühl erklärt dazu, auch über die positive Resonanz stolz und ein wenig erleichtert: „Das war genau unsere Intention.“

i Der hintere Bereich wurde farbig abgesetzt zu einer leicht erhöhten Lounge umgestaltet. Winfried Scholz

Neu ist der holzverkleidete Tresen inmitten des Raums mit dem großen goldfarbenen Baumann-Schriftzug dahinter. Der Konditormeister sagt: „Den Tresen haben wir bewusst ganz neu ins Zentrum gestellt. Hier sollen die Gäste untereinander und mit dem Personal in Kontakt kommen. Ein Café lebt von der Kommunikation.“

Im Gespräch mit den Gästen, um deren Urteil zu erfahren, wird rasch deutlich: Bei allen handelt es sich um Stammgäste und sie haben eigenen Geschichten im Zusammenhang mit dem Haus zu berichten. Viele kommen fast täglich und sehnten sich nach der Wiedereröffnung. Der Kunstsachverständige Bernd Hardy sagt: „Wir hatten da schon Probleme. Was Ähnliches gibt es ja nicht in Koblenz.“ Er trifft sich hier seit 1998 nahezu jeden Mittag mit einem früheren Schulkameraden. Schon sein Vater, der mit Gemälden alter Meister handelte, habe sich hier mit seinen Kunden und Freunden getroffen. Stephan Fincke, Ehefrau Yasemin und Tochter Tuana sind jeden Samstag Gast: „Es gibt kein schöneres Frühstücksrestaurant und Melina und Felix sind tolle Gastgeber.“

i Die Familie Fincke frühstückt regelmäßig samstags im Café. Winfried Scholz

Rosemarie Engel, sie ist die Mutter des weltbekannten Fotografen Guido Karp, freut sich, dass die Lampen geblieben sind: „Es wurde behutsam renoviert.“ Sie trifft sich hier regelmäßig zum Stammtisch, dem auch Thomas Anders und seine Frau angehören.

Seit 35 Jahren kommen Renate Reddemann – sie war viele Jahre Sekretärin der RZ-Chefredaktion – und Monika Koch. Sie sind in Begleitung ihrer Töchter Alexandra Splettstößer und Anna Gorte. Auch sie unterstreichen, dass die Atmosphäre geblieben ist. Monika Koch sagt: „Man geht hierhin, um mal abzuschalten. Wir hatten hier auch zahlreiche Familienfeiern.“ Das Highlight sei das gemeinsame Frühstück zu jedem vierten Advent. Außerdem schätzen sie das Personal: „Darwich Abdo ist die gute Seele des Hauses.“

Gabi und Gerhard Meurer sind mit einem Blumenstrauß gekommen. Auch sie loben, der Stil des Hauses sei bewahrt worden. Positiv bewerten sie, dass das Mobilar erhalten wurde, elegant und mit Qualität renoviert: „Das ist nachhaltig.“ Ihr Urteil lautet: „Wir fühlen uns nach der Renovierung hier kein bisschen fremd.“